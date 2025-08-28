Зарубежные организации конгресса вносят вклад в развитие общественной дипломатии России и продвижение ее объективного образа в глазах мировой общественности, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Всемирный конгресс татар вносит свой вклад в развитие общественной дипломатии РФ, продвижение ее объективного образа в глазах мировой общественности, а также в укрепление связей соотечественников с их исторической родиной. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова организаторам и участникам Национального собрания Всемирного конгресса татар. Текст приветствия опубликован на сайте дипведомства.

"Сердечно приветствую организаторов и участников Национального собрания («Миллэт Жыены») Всемирного конгресса татар. Ваша встреча направлена на сохранение этнокультурной самобытности татарского народа, его богатейшего исторического и духовного наследия. С удовлетворением констатирую, что зарубежные организации Всемирного конгресса татар вносят свой вклад в развитие общественной, народной дипломатии Российской Федерации, продвижение ее объективного образа в глазах мировой общественности", - сказал он.

Лавров также подчеркнул, что конгресс делает многое "для углубления международных гуманитарных обменов, укрепления связей соотечественников с их исторической Родиной".

По словам министра, МИД РФ будет и далее способствовать сплочению многонационального и многоконфессионального Русского мира. "Продолжим содействовать популяризации обычаев и традиций народов России, в том числе, разумеется, и татар", - подчеркнул он.

Лавров выразил уверенность в том, что собрание станет ярким событием в жизни Татарстана, внесет свою лепту в дальнейшее раскрытие созидательного потенциала татарских общин. Министр также пожелал конгрессу успешной работы и всего самого доброго.