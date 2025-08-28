Работы прошли в рамках программы реконструкции "Моя школа"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий более 60 столичных образовательных учреждений. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"К началу нового учебного года завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе в рамках программы реконструкции "Моя школа". Главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными требованиями, ведь дети проводят довольно много времени на территориях школ и детских садов", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в рамках проектов обустроили современные детские и спортивные площадки - с безопасным покрытием, разнообразным игровым и спортивным оборудованием.

"Особое внимание традиционно уделяем вопросам безопасности - оборудовали системы видеонаблюдения и опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организовали комфортные места для отдыха на свежем воздухе, установили уличную мебель, разбили газоны. Осенью дополнительно высадим зеленые насаждения", - добавил заммэра.