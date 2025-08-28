Мероприятие пройдет с 5 по 6 сентября 2025 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Форум национальных творческих коллективов "Многонациональная Россия" пройдет в Севастополе в сентябре, на него уже заявились представители 42 регионов РФ, а также участники из Республики Казахстан, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры РФ.

"С 5 по 6 сентября 2025 года в Севастополе <…> будет проходить Форум национальных творческих коллективов "Многонациональная Россия". <…> Это площадка, где рассматриваются ключевые вопросы деятельности профессионального сообщества, стратегии развития и продвижения национальной культуры. Участники получают возможность обмена опытом, поиска новых решений и укрепления творческих связей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, 5 сентября запланировано центральное событие программы - пленарное заседание "Национальное этнокультурное достояние России. Сохранение, развитие и популяризация". В дни форума пройдут научно-практические и культурно-просветительские мероприятия, в ходе которых участники обсудят такие темы, как маркетинговые стратегии творческих коллективов, взаимодействие со спонсорами и партнерами, технические аспекты организации гастролей, эффективное управление командой и другие.

Отмечается, что на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоится гала-концерт, в котором примут участие ведущие творческие коллективы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"В 2025 году на форум было подано около 200 заявок из 42 регионов России, а также из Республики Казахстан. В мероприятии примут участие представители министерства культуры Российской Федерации, руководители и администраторы национальных государственных коллективов, ведущие специалисты в области грантрайтинга, фандрайзинга и менеджмента", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что мероприятие состоится на площадке Севастопольской детской школы искусств. Оно проходит при поддержке Минкультуры РФ и правительства региона, организатором выступает "Росконцерт". Ранее форум уже принимали другие города страны - Ставрополь и Грозный.