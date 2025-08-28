Президент Молодежного форума ОИС назвал Казань местом инноваций и диалога культур

В мероприятии принимают участие более 200 делегатов из 45 стран мира

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Казань стала уникальной площадкой для диалога молодых лидеров со всего мира, где культуры и традиции мирно сосуществуют, создавая пространство для инноваций и обмена идеями. Об этом заявил президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан на открытии IV Казанского глобального молодежного саммита.

"Казань была выбрана местом проведения молодежного саммита для всего мира, потому что это великолепное место, место инноваций и идей, где культуры и традиции живут вместе. Это огромное и прекрасное место для обсуждения различных вопросов", - сказал он.

Айхан отметил важность обсуждаемой на саммите темы развития личности. "Это очень важный момент, он очень своевременный, потому что мы говорим об искусственном разуме, о глобализации и других вызовах, которые стоят перед нами. Молодежь приобретает технические знания, которые помогут преодолеть трудности и дадут им гибкость в жизни", - добавил он.

IV Казанский глобальный молодежный саммит проходит в столице Татарстана 27-30 августа. В нем принимают участие более 200 делегатов из 45 стран мира. Среди них - представители Бразилии, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Нигерии, Филлипин, Южной Африки и других стран. Главная тема саммита в этом году - "Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории".

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала журналистам, что саммит впервые проходит в открытом формате, объединяя не только международных делегатов, но и жителей Татарстана. "Особенность четвертого саммита в том, что он является открытым для всех участников. Здесь присутствуют не только представители стран, не только представители вузов и науки, но и жители Республики Татарстан, жители города Казани", - отметила она.

Организаторами саммита выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Казанский федеральный университет, правительство Республики Татарстан и международная организация "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества".