Министр просвещения РФ не исключил необходимости строительства третьего по счету технопарка в регионе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Открытие федерального технопарка профессионального образования в Нижнем Новгороде состоится в 2025 году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Президент поддержал создание второго технопарка, федерального, в Нижнем Новгороде. Сегодня уже первые лаборатории в тестовом режиме работают, и мы готовимся к открытию. Мы планируем, что в этом году технопарк будет открыт и будет работать в полную мощность", - сказал он.

Кравцов не исключил, что после открытия второго технопарка возникнет необходимость в строительстве третьего. "Самое главное, что технопарки увязаны в единую систему с лабораториями, которые создаются в рамках "Профессионалитета" в колледжах. То есть это единая система подготовки и переподготовки мастеров производственного обучения", - добавил министр.

Первый федеральный технопарк профессионального образования открылся в Калуге 21 сентября 2023 года. Совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и правительства Калужской области стал первым учреждением в России для повышения квалификации педагогических работников среднего профессионального образования по приоритетным направлениям развития экономики страны.