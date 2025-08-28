Эта категория даст право на меры соцподдержки, включая компенсацию расходов на оплату жилья и взносов на капремонт, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили внести в закон "О ветеранах" новую категорию "ветеран трудовой деятельности", она даст право на меры социальной поддержки, включая компенсацию расходов на оплату жилья и взносов на капремонт. Об этом Слуцкий сообщил ТАСС.

"В Федеральный закон "О ветеранах" внесем новую категорию - "ветераны трудовой деятельности". Для мужчин - это 35 лет стажа и 30 лет для женщин. Гарантируем труженикам достойный соцпакет. Как минимум компенсацию расходов на оплату жилых помещений и взносов на капремонт", - сказал Слуцкий.

Кроме того, он объявил о старте федерального проекта "Трудовая доблесть России" по поддержке пенсионеров, внесших значительный вклад в развитие страны. Цель проекта - обеспечить равные возможности для ветеранов труда вне зависимости от региона проживания.

"Мы в ЛДПР боремся за то, чтобы добросовестный труд ценился одинаково, и каждый чувствовал уважение и защиту. Не должно быть так, чтобы люди, которые всю жизнь работали, в старости сталкивались с несправедливостью и трудностями", - добавил Слуцкий.

Лидер ЛДПР также отметил, что разница в размере пенсий в регионах превышает 2,3 раза. В северных регионах, по его словам, пенсии достигают 47 тыс. рублей, в некоторых южных - около 20 тыс. "Этот разрыв продолжает увеличиваться с 2021 года. Сегодня у тех, кому больше повезло, могут быть ежемесячные выплаты, они меньше платят за квартиру, имеют льготы на проезд в общественном транспорте и - в зависимости от места жительства - другие возможности. Но большинство тружеников - от рабочего на заводе до медсестры в поликлинике, от водителя автобуса до продавца в магазине, от нянечки в детском саду до учителя в школе или преподавателя в вузе - лишены всего этого. Это неправильно" - подчеркнул депутат.