Такая мера необходима для защиты безопасности населения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Скорость мобильного интернета ограничили в Вологодской области для безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Министерство цифрового развития Вологодской области сообщило об ограничениях в скорости мобильного интернета и связи. Такие меры безопасности вводятся в регионах страны. Вологодская область не стала исключением", - говорится в сообщении.

Региональные власти рекомендуют скачать офлайн-карты и установить приложения, работающие без интернета. Также потребуется запас наличных денег на случай перебоев работы банковских терминалов.

"Просим вологжан отнестись с пониманием к ограничениям скорости интернета. Это временная мера, направленная на защиту безопасности населения, а также объектов инфраструктуры. Для экстренных случаев работает горячая линия 112, дозвониться на которую можно без мобильной связи. Проводной интернет остается доступен", - отметили в Минцифры региона.

В Северо-Западном федеральном округе ограничения скорости и доступа к мобильному интернету вводились в Республике Коми, Карелии, Новгородской, Псковской, Мурманской, Архангельской областях.