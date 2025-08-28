Мероприятие состоится при поддержке таких вузов, как МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и МИСИС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Открытая Всероссийская технологическая олимпиада по робототехнике по направлению "Беспилотные летательные аппараты" (БПЛА) впервые пройдет в декабре 2025 года в Москве. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на общегородском Педагогическом совете в Москве.

"В этом году мы впервые проведем Всероссийскую олимпиаду по беспилотным летательным аппаратам. Я очень благодарю вас, Сергей Семенович, за поддержку этой инициативы", - сказал глава ведомства, обратившись к мэру Москвы.

Организаторами данного мероприятия выступают Минпросвещения и Минцифры РФ, департамент образования и науки Москвы. Олимпиада состоится при поддержке таких вузов, как МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и МИСИС.

По словам министра, робототехника, БПЛА и информационные технологии активно развиваются. Он подчеркнул важность старта этой олимпиады именно в столице.