Глава государства отметил, что журналист честно исполнял свой профессиональный долг и отстаивал правду

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Кирилл Вышинский, умерший на 59-м году жизни, стал объектом киевских репрессий, когда работал представителем МИА "Россия сегодня", однако стойко преодолел все испытания. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, текст послания приводит пресс-служба Кремля.

"Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "России сегодня" на Украине, он [Вышинский] честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду. Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл [Вышинский] не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам", - говорится в сообщении.

"Подлинный патриот России и Украины, - отметил Путин, - Кирилл Вышинский искренне верил, что мы преодолеем все испытания, перевернем нынешнюю трагическую страницу истории, возродим и укрепим добрые традиции дружбы и братства, которые веками связывали наши народы".

Путин также подчеркнул, что память о Вышинском "навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека".