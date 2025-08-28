Основными площадками мероприятия станут Екатерининский парк и Сад имени Баумана

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Защити своего питомца", приуроченный ко Дню ветеринарного работника, пройдет в Москве 30 и 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Для нас важно, чтобы владельцы животных имели возможность напрямую обсудить со специалистами вопросы здоровья и ухода за питомцами. Фестиваль "Защити своего питомца" - это не просто праздничное событие, а ежегодная профессиональная платформа, где в доступной форме мы доносим актуальные знания, проводим профилактику заболеваний и помогаем москвичам быть ответственными хозяевами", - приводятся в сообщении слова председателя комитета ветеринарии Алексея Сауткина.

Отмечается, что основными площадками мероприятия станут Екатерининский парк и Сад имени Баумана.

На фестивале для гостей подготовили творческие активности, концерты, зоны для отдыха, игр и дрессировки питомцев. Также гостей ждут встречи с ветеринарами и кинологами, бесплатная вакцинация и экспресс-чекап питомцев в мобильной ветклинике, познавательные лекции, а также памятные сувениры и подарки.

Мероприятие проходит в рамках проекта "Лето в Москве".