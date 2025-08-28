Приток кадров в Донбасс и Новороссию планируют наладить до 2030 года

Для насыщения регионов новыми кадрами в ближайшие 5-7 лет необходимо работать с теми, кто поступает в высшие учебные заведения, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Приток кадров намерены увеличить в Донбасс и Новороссию до 2030 года, это не отразится на уровне занятости населения регионов, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

В ЛНР впервые провели форум "Кадровая "перезагрузка" исторических регионов". В нем приняли участие представители местных и федеральных властей. Форум в ЛНР продлился два дня, его главной темой стала разработка предложений для "дорожной карты" по регулированию рынка труда. В своем обращении к участникам форума в ЛНР глава региона Леонид Пасечник отметил, что на фоне боевых действий и недавнего вхождения Донбасса и Новороссии в состав РФ процесс восстановления народного хозяйства в исторических регионах "переживает нелегкий период".

"В перспективе до 2030 года поток трудоспособного населения будет прирастать, но уровни занятости меняться не будут", - приводятся слова Платыгина в Telegram-канале администрации главы ЛНР.

Платыгин также отметил, что для насыщения регионов РФ новыми, молодыми кадрами в ближайшие 5-7 лет "нужно работать, прежде всего, с теми, кто поступает в высшие учебные заведения". По его словам, около 40% выпускников РФ переезжают из региона, где они окончили вуз, в другой. Задача региона - удержать и привлечь заинтересованную молодежь.

В свою очередь руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов сообщил, что итогом работы форума в республике стала разработка дорожной карты, спрогнозированной до 2030 года, по регулированию рынка труда в регионе.