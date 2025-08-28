Продюсер числится в санкционных списках украинского Совбеза

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. YouTube-канал музыкального продюсера Юрия Бардаша, получившего российский паспорт, заблокировали на территории Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины.

Центр напоминает, что Бардаш числится в санкционных списках Совбеза.

15 августа Центр сообщал, что за последнее время в стране было заблокировано более 35 YouTube-каналов за трансляцию "российских нарративов".

Еще 22 мая 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Бардашу обвинения по четырем статьям уголовного кодекса - о публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, пропаганде войны, а также оправдании действий РФ. Комментируя ТАСС обвинения со стороны СБУ, Бардаш отмечал, что с начала конфликта стремился уберечь украинцев от бессмысленной гибели.

В апреле этого года Владимир Зеленский также ввел санкции против продюсера. А в мае украинский суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Тогда Бардаш в комментарии ТАСС пообещал провести эти 10 лет, работая на благо Родины.

Бардаш является основателем групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и других проектов. После начала спецоперации он переехал в Россию, а в январе 2024 года получил гражданство РФ. Паспорт Бардаш получал в Луганске, на своей малой Родине.