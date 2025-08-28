В Иркутской области открыли сквер памяти героев СВО

Он стал частью большого мемориального комплекса, сообщил мэр Свирска Владимир Орноев

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Сквер памяти героев специальной военной операции открылся в городе Свирске в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества мы открываем памятник наследникам поколения победителей - участникам специальной военной операции, которые служат примером доблести и мужества. Это свидетельство всенародной поддержки наших бойцов, уважения и благодарности всем, кто на передовой отстаивает суверенное и безопасное будущее России. Сегодня мы демонстрируем всему миру единство и силу нашего народа. Спасибо всем, кто защищает нашу страну и свободу", - сообщил на церемонии открытия глава региона Игорь Кобзев.

Сквер создали на месте ранее снесенного аварийного дома. Новое общественное пространство создали при поддержке федеральной и региональной субсидий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Все работы по благоустройству были выполнены в этом году.

В центре установлена стела, представляющая собой устремленную вверх спираль, вокруг которой застыли силуэты улетающих ввысь журавлей. "Эти журавли - символ бессмертных душ ребят, которые отдали свои жизни во имя мирного неба. Они всегда с нами, в нашей памяти. Об этом лучше всяких слов говорит количество пришедших на открытие сквера людей", - написал в своем Telegram-канале Кобзев. Создали мемориал вице-президент Союза кузнецов России Валерий Кондратьев и архитектор Андрей Красильников.

По словам мэра Свирска Владимира Орноева, новый сквер стал частью большого мемориального комплекса - поблизости расположены место памяти участников Великой Отечественной войны и музей военной техники под открытым небом в память об участниках конфликтов в Афганистане и Чечне.