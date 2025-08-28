Главным инструментом управления такими дронами станут звуковые сигналы

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Детей с нарушениями зрения в Новосибирске планируют обучить управлению дронами-поводырями с использованием современных технологий для компенсации ограничений по здоровью. Проект разрабатывается в новосибирской спортивной школе, где особенные дети уже становятся чемпионами России по управлению беспилотниками. Об этом рассказал ТАСС на форуме "Техпром-2025" автор проекта, тренер адаптивных гонок дронов Андрей Андреев.

"Главное понимать - мы стремимся компенсировать недостатки здоровья с помощью технологий. Любое ограничение можно преодолеть. 100 лет назад не существовало подобных технологий, поэтому люди с особенностями развития оказывались исключенными из активной жизни. Сегодня давайте использовать современные возможности - дети с удовольствием будут осваивать их и становиться полноправными членами общества", - сказал он.

Главным инструментом управления дронами для незрячих детей станут звуковые сигналы. "Первое - это именно звуковой сигнал. Учитывая, что у них очень тонкий слух, что они способны отличить звук грузовика от легкового автомобиля, определить, в какую сторону он движется, - вот это свойство мы и хотим использовать", - пояснил тренер.

Помимо звукового управления, организаторы проекта планируют найти разработчиков для внедрения технологии компьютерного зрения, аналогичной той, что применяется в беспилотных аппаратах доставки. По словам автора проекта, адаптация этой системы для дронов откроет новые возможности в обучении детей с нарушениями зрения. "Мы ищем специалистов, которые смогут создать систему, где дрон будет видеть препятствия, анализировать окружающую обстановку и передавать эту информацию ребенку через звуковые или тактильные сигналы. Таким образом, незрячий пилот получит полное представление о пространстве", - добавил он. В настоящее время главной проблемой развития проекта остается недостаток финансирования.

Новосибирская региональная общественная организация многодетных семей и семей с детьми "Вектор" успешно развивает адаптивный спорт для детей с особенностями развития. Организация, работающая с 2017 года, в декабре 2023 года открыла направление по управлению дронами для детей с ОВЗ и инвалидностью, а команда уже воспитала первых чемпионов России среди детей с аутизмом по парашютному спорту в аэротрубе.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.