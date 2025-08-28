Защита Ильи Варламова обжаловала заочный приговор по делу о фейках о ВС РФ

Суд заочно приговорил блогера к восьми годам колонии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на заочный приговор блогеру Илье Варламову (признан иноагентом в РФ) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ поступила в Мещанский районный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката защиты на приговор Варламову", - сказали в суде.

Мещанский районный суд Москвы 14 августа заочно признал Варламова виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), суд заочно приговорил его к восьми годам колонии. Также суд назначил блогеру штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на четыре года запретили администрирование сайтов.

41-летний Варламов в настоящее время проживает за пределами России. Он объявлен в межгосударственный розыск. Минюст признал его иноагентом в марте 2023 года.