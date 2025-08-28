На сайте GFCN разместили более 100 бесплатных образовательных материалов

В структурированном образовательном блоке более 95 экспертов ассоциации из 47 стран делятся проверенными инструментами и наработками в области фактчекинга

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Библиотека Международной ассоциации по проверке фактов Global Fact-Checking Network (GFCN) содержит более 100 обучающих материалов, подготовленных экспертами по работе с информацией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе одного из учредителей ассоциации - АНО "Диалог регионы".

"Инструменты и подходы, используемые в нашей медиасреде, в том числе в борьбе с искажениями информации, находятся в международном фокусе именно благодаря качеству и уже многолетнему опыту применения. В библиотеке Международной ассоциации по фактчекингу сейчас уже более 100 материалов - видео и статей на двух языках, и эта подборка стремительно растет и доступна каждому", - рассказала заместитель генерального директора АНО "Диалог регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец, чьи слова приводит пресс-служба.

В структурированном образовательном блоке более 95 экспертов GFCN из 47 стран делятся проверенными инструментами и наработками в области фактчекинга. База знаний включает статьи, лекции, полезные инструкции и видеоуроки на тему проверки фактов, включая 2 базовых видеокурса.

В частности, в материалы включены практические инструкции: как проверить на достоверность фото, видео, новость или цитату, а также комплексные справки от теории до практики: систематизированная информация на различные темы, связанные с недостоверной информацией и способами противостояния ей. Кроме того, на сайте публикуются лекции и мастер-классы, записи выступлений экспертов GFCN на различных форумах, позволяющие глубже понять природу дезинформации и ее влияния на общество в контексте мирового сообщества.

Global Fact-Checking Network (GFCN) объединяет экспертов и фактчекинговые организации по всему миру. Ассоциация учреждена информационным агентством ТАСС, АНО "Диалог регионы" и "Мастерской новых медиа" в 2025 году для борьбы с дезинформацией. Более 95 иностранных журналистов, расследователей и организаций из 47 стран уже сотрудничают с GFCN, взаимодействуя в области проверки фактов.