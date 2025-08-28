Начать выплаты компенсаций жителям региона планируют в 2026 году, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области с 2026 года начнут компенсировать повреждения или утрату автомобилей из-за атак БПЛА, используя для оценки опыт Курской и Белгородской областей. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Ростовская область, по данным властей, ежедневно подвергается атакам БПЛА, целью ВСУ становятся жилые дома и другая недвижимость мирных жителей.

"Автомобили. Действительно такая проблема существует. Нормативно компенсация стоимости поврежденных автомобилей у нас не предусмотрена, и мы этой темы не касались, до той поры, пока это носило единичный характер. Сейчас количество поврежденных автомобилей приближается уже к 80. И начиная с 2026 года, мы сейчас с коллегами прорабатываем, в том числе используя опыт других регионов, модель, по которой стоимость повреждений, ну или утрат, мы будем компенсировать. Вопрос непростой, берем опыт других регионов, Белгорода, Курска, смотрим, как это выстроено там, привлекаем внебюджетные источники", - сказал Слюсарь.

По его словам, один из наиболее сложных вопросов при компенсации поврежденных автомобилей - оценка повреждений с ее признанием собственником. С 2026 года планируют начать компенсировать повреждения автомобилей в том числе тем, чье имущество пострадало ранее.

Врио губернатора отметил, что правительство региона также разработало новую модель оценки и выплат компенсаций жителям региона, дома которых были повреждены при атаках БПЛА, которая включает в том числе расширение комиссий по оценке повреждений жилья при создании подкомиссий. За счет этого время по возмещению сократилось на средний срок не больше 11 дней.