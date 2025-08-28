Впервые на региональном уровне идет масштабное обновление материально-технической базы, сообщил министр культуры региона Роман Олексин

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Детские школы искусств в Луганской Народной Республике впервые оснастят новым оборудованием на сумму более 420 млн рублей, закупаются музыкальные инструменты, планируется ремонт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры региона Роман Олексин.

"Впервые на региональном уровне ведется масштабное обновление материально-технической базы: до конца текущего года все действующие детские школы искусств, которые ведут образовательную работу получат новое оснащение на сумму свыше 420 млн рублей. С 2026 года запланированы работы по ремонту и строительству учреждений", - сообщил он.

Министр также отметил, что по за последние два года школы получили новую мебель, оборудование и учебники на сумму более 145 млн рублей.

Более 2 тыс. работников культуры региона повысили свою квалификацию в 2023-2024 гг., из которых 30% - преподаватели детских школ искусств. В 2025 году программа охватит еще более 180 специалистов.