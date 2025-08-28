На выставке представят более 200 экспонатов

ТУЛА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 200 экспонатов, главным из которых станет медаль "Золотая звезда", врученная Туле, представят на выставке в Музее Победы, посвященной обороне города от немецко-фашистских захватчиков. Открытие экспозиции запланировано на 7 декабря, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Определен перечень из более чем 200 музейных предметов, относящихся к тематике выставки: личные вещи военачальников и жителей, отстоявших город, боевые и трудовые знамена, награды, подлинные документы, предметы вооружения и экипировки, картины, фотографии, фронтовые письма. Главным экспонатом станет подлинная медаль "Золотая звезда", врученная городу-герою Туле 17 января 1977 года. <...> Открытие запланировано на 7 декабря", - говорится в сообщении.

Особое место в экспозиции займут картины, которые были представленные на выставке в Тульском областном краеведческом музее в ноябре 1942 года. Их создавали художники, работавшие на территории Тульской области сразу же после отступления фашистов.

Отмечено, что идея создания выставки обсуждалась ранее на встрече губернатора Дмитрия Миляева с руководством Музея Победы, ее организация ведется при поддержке сенатора Михаила Борщева. "7 февраля в Музее Победы на Поклонной горе мы обсуждали совместные патриотические проекты с генеральным директором Александром Яковлевичем Школьником и была выдвинута идея организовать выставку "Тула - город-герой". Огромную роль обороны Тулы оценил Георгий Константинович Жуков, отметив выдающуюся роль туляков в разгроме немецких войск под Москвой", - приводит пресс-служба слова Миляева.

Тульская оборонительная операция была проведена в период с 24 октября по 5 декабря 1941 года, являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. В результате операции была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление.