В обучении совместят академическое образование и практику

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Центр инженерной подготовки начал работу в городе Ставрополе. Первый набор составит порядка 50 студентов, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"В Ставрополе начинает работу новый современный Центр инженерной подготовки. С 1 сентября более 50 студентов будут постигать азы таких престижных направлений, как инфокоммуникационные технологии и системы связи, электротехника и нанотехнологии, а также конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", - говорится в сообщении.

По данным краевого Минпрома, центр создан на базе одного из городских предприятий. В обучении совместят академическое образование и производственную практику. Преподавателями станут специалисты Северо-Кавказского федерального университета и инженеры-конструкторы предприятий Ставрополья.

"Центр - еще одно звено в региональной системе подготовки кадров для наших предприятий. С этого же года мы на 3 тыс. мест увеличили набор на бюджет по инженерным специальностям в ставропольские колледжи и техникумы. По всему краю создаем агроклассы для подготовки специалистов в сфере АПК", - пояснил Владимиров.

По информации Минпрома Ставрополья, на площадке созданы лекционные и практические аудитории, актовый зал для мастер-классов. Для центра закуплено специализированное оборудование, в том числе промышленные компьютеры, 3D-принтеры и сканеры.