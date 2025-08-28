Создадут координационный центр, который будет помогать с дополнительным образованием по искусственному интеллекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта начнут использовать школы Петербурга в образовательных программах. Школьники будут применять ИИ при создании исследовательских проектов по физике, химии и биологии, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета по образованию города Павел Розов.

"Наша задача - научить ребят использовать искусственный интеллект, но не генерировать промты - создай промт, напиши правильно слова, чтобы искусственный интеллект дал ответ - это банально, это практически все умеют. Здесь мы говорим о том, чтобы мы использовали возможности искусственного интеллекта при создании проектов по физике, химии, биологии, там, где искусственный интеллект может помочь ребенку в его исследовании. Это новая, нетривиальная задача", - сказал Розов.

По его словам, на сегодняшний день определяется перечень школ, в которых можно запустить новую образовательную программу, так как пока не все педагоги смогут с этим работать. Кроме того, на базе Академии цифровых технологий Петербурга будет создан координационный центр, который будет помогать с дополнительным образованием по ИИ.

Розов отметил, что многие педагоги в своей работе уже применяют ИИ, несколько лет назад для них разработали образовательный курс в Президентском физико-математическом лицее № 239.