Сумма поддержки от правительства РФ составит более 1 млрд рублей

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Около 64 км сетей водоснабжения и канализационную насосную станцию построят в Курской области при поддержке правительства РФ. Общая сумма поддержки составит более 1 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"Главное решение для Курской области - поддержана наша заявка правительству РФ в рамках лимитов казначейских инвестиционных кредитов в части объектов ЖКХ. Общая сумма поддержки, включая внебюджетные источники, - более 1 млрд рублей! Благодаря этому мы планируем реализовать важные инфраструктурные проекты. Это строительство канализационной насосной станции на улице Энгельса в Курске и строительство сетей водоснабжения в Центральном округе Курска, Железногорске и деревне Анахина Октябрьского района - всего около 64-х км сетей! Во время выезда в Октябрьский район вместе с руководством "Мираторга" обещали жителям решить проблему не только с запахом, но и водой", - написал он.

По словам Хинштейна, данные проекты позволят значительно повысить качество и обеспечить надежное водоснабжение для более чем 100 тыс. жителей. Также это снизит количество аварийных ситуаций, когда люди подолгу остаются без воды. Врио главы региона добавил, что проблемы с водоснабжением и качеством воды есть по всей области: власти будут искать пути решения, чтобы как можно больше граждан были обеспечены водой.

Также Хинштейн провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, где обсудили программу восстановления пострадавшего приграничья, помощь региону. "Обсуждали и проблему, доставшуюся "по наследству" - масштабные долгострои, в числе которых очистные сооружения в Курске, областная детская клиническая больница. Бросать их, конечно, никто не собирается, объекты надо доводить до ума, будем решать", - отметил врио главы региона.

Хинштейн поблагодарил правительство РФ за постоянный диалог и готовность поддержать Курскую область.