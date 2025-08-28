Ему было 79 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Института проблем машиноведения (ИПМаш) РАН Николай Кузнецов умер 27 августа в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба ИПМаш РАН.

"С глубокой скорбью извещаем, что 27 августа на 80-м году жизни скончался выдающийся ученый, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИПМаш РАН Николай Германович Кузнецов" - говорится в сообщении.

Кузнецов проводил исследования на стыке чистой и прикладной математики, был представителем Ленинградской математической школы, одним из ведущих мировых экспертов в математической теории линейных и нелинейных волн в жидкости. Результаты его исследований в области теории стационарных и нестационарных волн, в задачах о взаимодействии волн с телами, о колебаниях жидкости в контейнерах получили широкое научное признание. Он участвовал в становлении ИПМаш РАН как авторитетного научного центра, известного как в России, так и за рубежом, и часто приезжал по приглашениям в европейские университеты в качестве лектора и исследователя. Написал более 100 научных работ, опубликованных в высокорейтинговых журналах, и несколько книг.

Биография Николая Кузнецова

В 1969 году Кузнецов окончил математико-механический факультет Ленинградского университета, в 1983 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1992 году - докторскую. 15 лет преподавал высшую математику в Ленинградском кораблестроительном институте, на кафедре прикладной математики. С 1986 года Николай Германович работал в ИПМаш РАН, прошел путь от старшего научного сотрудника до заведующего лабораториями "Математических моделей механики" (в 1993-1997 годах) и "Математического моделирования волновых процессов" (в 1997-2016 годах), а затем - главного научного сотрудника Института. Состоял в Американском математическом обществе (с 1996 года) и являлся одним из старейших членов Санкт-Петербургского математического общества (с 1988 года), выступая связью эпох и хранителем научных традиций.

"Николай Германович был для многих не просто выдающимся ученым, но и мудрым собеседником, наставником, щедро делившимся знаниями и уникальным опытом. Вне науки его отличала глубокая увлеченность литературой и философией, а также интерес к спорту. В молодости он серьезно занимался велоспортом и пронес через жизнь любовь к скорости и движению, будь то поездка на велосипеде или зимняя лыжня в окрестностях Зеленогорска. Светлая память о Николае Германовиче Кузнецове - ученом, учителе и человеке большой души - навсегда сохранится в наших сердцах" - говорится в сообщении.