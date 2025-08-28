На эти цели из резервного фонда правительства республики было выделено 300 тыс. рублей, сообщил глава региона Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Марий Эл выделили деньги на покупку всех необходимых школьных принадлежностей для ста первоклассников из Куйбышевского района Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"В канун нового учебного года на закупку школьных принадлежностей для ста первоклассников из подшефного Куйбышевского района Запорожской области из резервного фонда правительства республики выделено 300 тыс. рублей", - сказал Зайцев. Он отметил, что на эти средства закуплены новые рюкзаки и полные наборы канцелярских принадлежностей, чтобы 1 сентября для ребят стало по-настоящему праздничным днем.

Кроме того, сказал Зайцев, сотрудники всех министерств и ведомств республики присоединились к благотворительной акции по поддержке детей из малообеспеченных и многодетных семей Куйбышевского района.

"В итоге для детей приобрели школьную и спортивную форму, рюкзаки с наборами канцелярских товаров, еще большой объем школьных принадлежностей, многие из которых с российской символикой, передадут в образовательные и социальные организации подшефного района", - сказал Зайцев.

Он назвал подобную поддержку не просто жестом доброй воли, а "возможностью дать детям почувствовать заботу и уверенность в том, что они идут в школу с полной готовностью и с верой в светлое будущее".

Ранее в интервью ТАСС Зайцев отмечал, что только в 2025 году на помощь подшефному округу из бюджета Марий Эл было выделено 139 млн рублей, в будущем году сумма должна составить 140 млн рублей, еще столько же власти региона планируют выделить в 2027 году. В целом же, начиная с 2023 года и до 2028 года будет выделено до полумиллиарда рублей.