Калининградская область будет сотрудничать с педвузами Москвы и Санкт-Петербурга

Это необходимо для решения кадровых вопросов, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева

КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области для решения кадровых вопросов в сфере образования будут сотрудничать с Московским педагогическим государственным университетом и Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена, находящимся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева на оперативном совещании у губернатора Алексея Беспрозванных с областным правительством.

"С двумя ведущими педагогическими вузами, с Московским государственным педагогическим университетом и Санкт-Петербургским госуниверситетом им. Герцена мы со следующего года начинаем совместную работу "школа под ключ", будем готовить команды из студентов этих ведущих вузов, и они начнут работать в наших образовательных организациях", - сказала министр.

По ее словам, в систему образования области к новому учебному году пришли 100 молодых педагогов, которые получили высшее и среднее профобразование в регионе, более 70 педагогов прибыли из других российских регионов. "72 учителя приехали из других субъектов РФ, в том числе воспользовавшись мерами соцподдержки, которые были введены в текущем году", - сказала министр.

В частности, это речь идет о таких мерах, как оплата арендного жилья и жилищных сертификатах. "Не все меры сработали. Что касается системы образования [инициативы] "приведи друга" у нас так не получилось, либо мы сами не нашли правильный механизм, как ее предложить", - отметила министр. По ее словам работа в этом направлении совершенствуется.

Трусенева рассказала, что cредний возраст педагогов области составляет 42 года. В настоящее время в школах работают 7,5 тыс. педагогических работников, из них 80% трудятся в городских школах и 20% - на селе. Самая большая категория - это учителя начальных классов - 31%.