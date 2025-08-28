Отмечается, что операция заняла несколько минут

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Военные хирурги Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск извлекли из тела раненого военного осколок длиной 20 см. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате успешно проведенных операций из тела одного из раненых десантников с позывным Урал хирургами был извлечен осколок длиной около 20 и шириной около 3 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по извлечению осколков как у Урала, так и у его сослуживца, также получившего ранение, заняла несколько минут. "Состояние обоих десантников было стабильно: раненые даже разговаривали с медиками", - добавили в Минобороны,

Там напомнили, что к военным медикам раненых бойцов доставляет группа эвакуации на квадроциклах. Как рассказал санинструктор подразделения с позывным Аспирин, он принимает раненых и передает их на следующий этап эвакуации, как только их состояние стабилизируется.