Взамен бесплатных участков работники частных военных компаний могут выбрать денежную выплату

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон, по которому право на бесплатный земельный участок получают работники частных военных компаний, принимающие участие в специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Депутаты поддержали инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера о расширении категорий участников специальной военной операции, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков и денежной выплаты взамен таких земельных участков. Теперь таким правом обладают участники частных военных компаний", - сообщили в пресс-службе.

По информации заксобрания, ранее областной закон распространялся только на награжденных орденами участников СВО из числа военнослужащих, добровольцев и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Также участок земли могли получить члены семей погибших участников СВО.

Сейчас в Челябинской области для участников специальной военной операции и членов их семей действует несколько льгот. Мобилизованные в регионе граждане могут получить региональную единовременную выплату. Кроме того, ранее депутаты приняли документы, согласно которым мобилизованным гражданам и членам их семей предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи, также семьи мобилизованных могут получить единовременную выплату на приобретение и установку внутридомового газового оборудования и другие меры поддержки.