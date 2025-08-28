В здании, в частности, отремонтировали стены, полы, потолки, установили автоматическую систему пожарной сигнализации и наружное освещение, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Школу №4 города Токмак в Запорожской области отремонтировали при поддержке региона-шефа Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"При поддержке Пензенской области, шефского региона Токмакского и Пологовского муниципальных округов, полностью завершен ремонт средней общеобразовательной школы №4 города Токмака. В здании отремонтированы стены, полы, потолки, установлена автоматическая система пожарной сигнализации, заменены сети водо- и теплоснабжения, установлено наружное освещение школы и освещение по прилегающим улицам", - написал он.

Школу построили в 1972 году и с тех пор ее ни разу не ремонтировали. Как отметил губернатор, в текущей ситуации школа имеет стратегическое значение.

"Эта школа имела стратегическое значение для округа, ведь важно было исключить перевозку детей на большие расстояния и открыть шаговую доступность к образовательному учреждению, дать детям возможность получать дополнительное образование и заниматься в секциях во внеучебное время", - написал Балицкий.

Всего Пензенская область восстановила более 10 объектов в Пологовском и Токмакском муниципальных округах.