Россия ждет списков с украинской стороны, рассказала уполномоченный по правам человека в России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Украина до нового года планируют провести процесс передачи посылок и писем от родных для пленных военнослужащих двух стран. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"До нового года будем отправлять. Когда закончится процесс процедур, согласования. Мы ждем списков с украинской стороны: кому можно их (посылки - прим. ТАСС) отдать для того, чтобы собрать письма от родных", - отметила она.

По ее словам, процесс будет синхронизирован с двух сторон. "Это будет синхронный процесс [по передаче посылок]", - отметила она.

Как отметила журналистам в Ханты-Мансийске Москалькова, по согласованию и договоренности с украинским омбудсменом, он и его команда, а также комитет "Красного Креста" посещают пленных из России. "Сегодня мы собираем посылки для наших пленных, в которые будут вложены письма из дома и от детей, рисунки, соответствующие вещи, чтобы до решения вопроса об обмене они знали, что их ждут, поддерживают и они обязательно вернутся на Родину", - сказала Москалькова.

Ранее она сообщала журналистам, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена. По ее словам, когда пленные возвращаются домой, то чаще всего говорят, что самая ценная посылка - это "открыточка от ребенка, письмо от жены или мамы".

Уполномоченный на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 июня сообщила, что представители ее офиса и офиса омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца взаимно посетили более 2 тыс. пленных, передали 3 тыс. посылок для находящихся в плену военнослужащих.