Председатель Морской коллегии надеется, что вуз продолжит развиваться и даст хорошие результаты в учебе и науке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев высоко оценил работу "Корабелки", выразив при этом надежду на то, что развитие вуза продолжится, и он будет давать хорошие результаты и в учебе, и в науке. Материально-техническая база СПбГМТУ совершенствуется, что очень важно, и работа "Корабелки" заслуживает хорошей оценки, отметил Патрушев на торжественной церемонии открытия рассчитанного на 400 мест общежития Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, "Корабелка").

"Я всех поздравляю с вводом еще одного объекта и надеюсь, что мы продолжим развивать вуз, а вуз будет давать хорошие результаты и в учебе, и в науке", - сказал Патрушев. По его словам, в новом общежитии студентам будет комфортно жить и они смогут совершенствовать свои знания. Патрушев поблагодарил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова за внимание, уделяемое развитию "Корабелки".

"Корабелка" сегодня очень динамично и, самое главное, комплексно развивается. <…> Модернизируются лаборатории, идет работа над совершенствованием учебных планов, совершенно другого качества взаимоотношения с партнерами, как из индустриального сектора, так и со своими ключевыми партнерами, с военно-морским флотом, с гражданским флотом", - сказал Фальков.

После открытия общежития Патрушев также осмотрел Институт робототехники и интеллектуальных систем СПбГМТУ. Это современная научно-производственная площадка, объединяющая образовательную и технологическую среду для проведения исследований, разработок и подготовки специалистов в области робототехники и интеллектуальных систем.

Площадка начала функционировать с 2025 года. Производственная и образовательная деятельность лабораторий включает проведение учебной, производственной и преддипломной практики студентов бакалавриата, магистратуры и среднего профессионального образования. Первым проектом в интересах индустриального партнера, реализуемым на базе этой научно-производственной площадки, стал многосредный робот для осмотра, дефектоскопии, очистки и покраски судов и морских сооружений.

Также Патрушев ознакомился с ходом строительства зала для пляжного волейбола и с реконструкцией ряда зданий "Корабелки".