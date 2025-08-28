Животное назвали Каштанкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь взял собаку из приюта, он назвал ее Каштанкой. Об этом глава региона заявил в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону, отвечая на вопрос журналистов о проблематике безнадзорных животных.

"Собаку действительно взял, назвали Каштанкой. Я был, забирая собаку, на территории питомника нашего, и понятно, что огромное количество собак, которые там содержатся, если говорить только о Ростове-на-Дону, хотя в других муниципалитетах и городах ситуация тоже не ах. В городе, конечно, остается большое количество. По разным оценкам, оно варьируется, к сожалению, не уменьшается, но и не увеличивается", - сказал Слюсарь.

По его мнению, решением проблемы безнадзорных животных необходимо заниматься при участии жителей города.

"Я не являюсь сторонником ни одного из подходов полностью, действительно, убивать собак массово - это, наверное, зверство, но при этом, когда люди пишут, что идешь мимо какой-то стройки, там собачья стая, 100%. С этим мириться, конечно, нельзя", - уточнил врио губернатора.