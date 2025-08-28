Полиция также изучает записи с камер на берегу в азиатской части Стамбула, где Николай Свечников по одной из версий мог выйти на берег

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Пятый день поисков в Босфоре Николая Свечникова, который 24 августа пропал во время массового заплыва через пролив, пока не дал результатов. Поисковая операция будет продолжена до тех пор, пока не будет найден россиянин, сообщил телеканал TGRT со ссылкой на источники.

По его данным, если следов Свечникова не удастся обнаружить в акватории Босфора между первым и вторым навесными мостами, где проводились соревнования, ее планируется расширить на начало Мраморного моря, с которым пролив соединяется на юго-западе.

В поисковой операции задействованы катера береговой охраны, морской полиции, водолазы и специальные сонары, которые применяются для поисков на глубинах до 300 метров. Телеканал TRT Haber показал в прямом эфире кадры работы водолазов управления пожарной охраны Стамбула, которые обследуют каждую пристань в выделенном для них районе поисков. Сообщается также, что полиция изучает записи с камер видеонаблюдения на берегу в азиатской части Стамбула, где, по одной из версий следователей, мог выйти на берег российский пловец.

29-летний Свечников был одним из участников международного заплыва через пролив Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. На финише россиянин не появился.