Церемония пройдет в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Имена победителей всероссийского конкурса "Родная игрушка" станут известны на торжественной церемонии, которая состоится 9 сентября в Национальном центре "Россия". Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"9 сентября 2025 года в Национальном центре "Россия" состоится финал всероссийского конкурса "Родная игрушка". Он пройдет в формате масштабного фестиваля игр и игрушек и соберет не только финалистов конкурса и представителей экспертного сообщества, но также родителей и их детей. Гости смогут протестировать игрушки, посетить интерактивные зоны и выставочные пространства", - говорится в сообщении. Завершит программу торжественная церемония награждения победителей конкурса. Соорганизаторы конкурса - общество "Знание" и Движение первых.

Также сообщается, что в ходе фестиваля будет организована выставка прототипов игр и игрушек, разработанных конкурсантами в пяти тематических направлениях.

"Оглядываясь назад, я хочу сказать, что была проведена очень большая работа. Нам - организаторам конкурса - удалось создать проект, который объединил буквально всю страну. Но, знаете, я бы хотел отдельно выделить конкурсантов, поблагодарить их за колоссальный труд и отдачу. За каждой представленной игрушкой, прототипом стоит идея, талант, время", - приводятся слова генерального директора общества "Знание" Максима Древаля.

Отдельное место в программе фестиваля займет выставка "Игры и игрушки первых", подготовленная "Движением первых". Она представит талисманы и знаковые игрушки субъектов РФ, отобранные делегатами на съезде движения. Там же будет организована выставка детских рисунков.

"Поддержка отечественных производителей игрушек крайне важна в распространении российских традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи. Отрадно, что в финале будут представлены 62 прототипа игр и игрушек в пяти тематических направлениях. Апробация представленных прототипов детьми и взрослыми - ключевой элемент, влияющий на практическую пользу фестиваля", - отметил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

В рамках фестиваля состоится четвертое, завершающее заседание организационного комитета конкурса, на котором будут определены победители. При их выборе учтут не только голоса экспертного жюри, но и мнение посетителей выставки, а также участников "Движения первых": 130 представителей семейного сообщества "Родные-любимые" протестируют экспонаты и выберут лучшие игрушки.

Всероссийский конкурс "Родная игрушка" для создателей отечественных игр и игрушек организуется обществом "Знание" совместно с "Движением первых" с 2024 года. Цель конкурса - стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, а также развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет.