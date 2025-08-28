Это около 2,2% от среднесписочной численности работников основных предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Дефицит кадров на судостроительных предприятиях в Северо-Западном федеральном округе вырос за несколько лет с 1,3 тыс. человек до почти 2 тыс. человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, выступая на совещании по вопросам повышения качества подготовки квалифицированных кадров для судостроительной промышленности в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ, "Корабелка").

"Дефицит кадров составляет около 2,2% от среднесписочной численности работников основных судостроительных предприятий. <…> Эти 2,2% составляют, если говорить в абсолютном цикле, почти 2 тыс. человек. И в сравнении с 2022 годом потребность возросла с 1,3 тыс. человек до почти 2 тысяч", - сказал он.

Каждое предприятие нуждается в определенном количестве специалистов, так, на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области вакантны почти 14% мест. Наибольшая потребность в кадрах, зафиксированная на северодвинском предприятии ОСК "Севмаш" - 747 человек.

О подготовке кадров

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что на данный момент особое внимание в трансформации системы высшего образования уделяется инженерно-техническому образованию. "А если смотреть в целом на эту большую область образования, то в центре внимания, в том числе, судо- и кораблестроение", - сказал Фальков.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что на данный момент 32 вуза города готовят специалистов инженерно-технического профиля. Из них 17 - именно для судостроения, это более 27 тыс.студентов. Морской технический университет - ведущий вуз по подготовке соответствующих кадров.

"Нам предстоит выполнить самое важное поручение президента - создать научно-технологический центр "Невская дельта". В него будет интегрирован проект Морского технического университета "Приморская долина". Петербург будет расширять партнерство между университетами, колледжами и предприятиями, чтобы выпускники сразу могли включаться в работу над сложными проектами", - подытожил Александр Беглов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что планируется поддержать студентов-отличников технических специальностей, уже в сентябре в регионе введут для них дополнительную стипендию 10 тыс. рублей в месяц. Качественную практику и дальнейшее трудоустройство учащихся на предприятиях отрасли поможет обеспечить региональный Морской совет.