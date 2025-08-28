В Саратовской области трудоустроили почти 500 участников СВО и их близких

Для них во всех кадровых центрах в регионе создали отдельные окна

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. В Саратовской области были трудоустроены почти 500 участников спецоперации и их близких. Для них во всех кадровых центрах в регионе создали отдельные окна, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"Уделяется внимание адаптации и трудоустройству, во всех кадровых центрах в регионе созданы отдельные окна для участников специальной военной операции, их близких. Уже трудоустроено 496 человек. В целом хочется сказать, что очень активно откликаются предприятия - 1 500 заявок на рабочие места", - рассказал губернатор.

Он сообщил, что в регионе также работает филиал фонда "Защитники Отечества". С начала его работы туда поступило более 14 тыс. обращений. Специалисты рассматривают каждое обращение, там работают 34 координатора.

Бусаргин положительно оценил работу координаторов, отвечая на соответствующий вопрос президента. "Мы работаем с ними в очень плотной связи, каждую первую субботу проводим там прием, все региональное правительство принимает в свободном доступе и участников специальной военной операции, и тех, кто находится в отпуске с какими-то вопросами, и членов их семей. А с точки зрения аккумулирования там всех решений и всех специалистов, на мой взгляд, это очень здорово", - пояснил глава региона.