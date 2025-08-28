В Петербурге в сентябре приступят к ремонту Дворцового моста

Работы начнутся после того, как будет полностью открыто движение по Благовещенскому мосту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Дворцовый мост через Большую Неву - одну из знаковых переправ для Санкт-Петербурга - планируют отремонтировать до 15 октября, работы начнутся после того, как будет полностью открыто движение по Благовещенскому мосту - его ремонт еще продолжается. Об этом сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в своем Telegram-канале.

"ГАТИ выдала ордер для обеспечения ремонта Дворцового моста. К работам приступят только после полного открытия движения по Благовещенскому мосту. Для обеспечения работ на Дворцовом мосту специалисты Мостотреста разрабатывают наиболее оптимальную для петербуржцев схему ограничения движения. Все работы планируют завершить по 15 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ремонта Дворцовый мост будет разводиться по графику. В ГАТИ также напомнили, что распоряжение на закрытие движения на Благовещенскому мосту действует по 15 сентября - он находится на ремонте с конца июля.

Дворцовому мосту в 2026 году исполнится 110 лет. Разводная переправа перекинута между Дворцовой площадью и стрелкой Васильевского острова. Открыт 23 декабря 1916 года (5 января 1917 года по новому стилю). В период с 1918 по 1952 год мост носил имя Республиканский, затем ему было возвращено историческое название.