Это стало возможным благодаря современному оборудованию в онкоцентре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Выявление онкозаболеваний на ранней стадии выросло до 69% в Саратовской области благодаря современному оборудованию в онкологическом центре. Об этом доложил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

"Структура по смертности в онкологии занимает второе место и составляет 13%. Но уже сейчас благодаря новому оборудованию мы увеличили выявление на ранней стадии до 69%", - отметил Бусаргин.

Он напомнил, что в конце 2024 года открылся клинический онкологический центр. Там проводят диагностику, лечение и реабилитацию пациентов. Раньше для этого людям приходилось ездить в другие регионы. По словам губернатора, в онкоцентре уже пролечились 19 тыс. человек. "Современнейшее оборудование, новейшее, и вся онкологическая служба сейчас там объединилась, плюс работает кафедра медицинского университета", - добавил Бусаргин.

Губернатор подчеркнул, что в регионе создан "достаточно сильный медицинский кластер". Помимо онкоцентра, с 2023 года действует областная инфекционная больница. Благодаря ее работе снизилась смертность от паразитарных инфекционных болезней более чем на 18%. Кроме того, в 2024 году в эксплуатацию были введены областной клинический противотуберкулезный диспансер и корпус областной детской клинической больницы.

"И в целом благодаря национальному проекту, инициированному вами, программе первичного звена здравоохранения, строительству поликлиник, приобретению тяжелого оборудования у нас наблюдается снижение смертности по системам кровообращения на 8,5%, на 12,5% - органов дыхания и на 18% - смертности от инфекционных заболеваний. Создано пять сосудистых центров за эти два года", - добавил губернатор.