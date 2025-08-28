На сервисе уже представлены запросы больше 20 предприятий

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Новый сервис по поиску стажировок у компаний-резидентов кластера "Ломоносов" для студентов вузов запустят на платформе i.moscow с 1 сентября. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На платформе i.moscow запустят новый сервис - "Технохантер". С 1 сентября студенты, аспиранты и выпускники столичных вузов смогут пройти стажировку у компаний-резидентов кластера "Ломоносов". Для ребят это отличная возможность получить реальный опыт. Для города - привлечь к инновационному развитию столицы молодых специалистов", - написал Собянин.

Он отметил, что на сервисе уже представлены запросы больше 20 предприятий. Для студентов доступны стажировки у разработчика ПО на базе нейросетей для поиска объектов на видео и у компании, создающей новые полимерные материалы.

Мэр напомнил, что стажировки для студентов со стороны Московского инновационного кластера (МИК) доступны не первый год. Нередко студенты создают уникальные разработки.

"Также в кластере проводятся экскурсии, которые знакомят студентов и выпускников с особенностями работы инновационных компаний и помогают принять решение о прохождении стажировки", - заключил Собянин.