Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия после выявления прибывшего из Шри-Ланки пассажира с подозрением на лихорадку денге. Об этом сообщили в подмосковном управлении.

"Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира, прибывшего из Шри Ланки, у которого подозревается лихорадка денге", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 27 августа в аэропорту Домодедово поступили сведения о пассажире с жалобами на ринит и общую слабость. От вызова скорой помощи и госпитализации он отказался. По возвращении домой у пассажира повысилась температура. Он был госпитализирован в инфекционное отделение с предварительным диагнозом лихорадка денге.

У пассажира организовли отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информацию внесли в АИС "Периметр".

В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадка денге не передается от человека к человеку, а только через укусы комаров, рисков распространения инфекции нет.