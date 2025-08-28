Одного человека госпитализировали с признаками суицидальной наклонности

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые забрались на шпиль сталинской высотки на Кудринской площади в центре Москвы, одному из них понадобилась помощь медиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию поступила информация о том, что двое молодых людей незаконно проникли на крышу сталинской высотки на Кудринской площади, которая является объектом культурного наследия, и забрались на шпиль здания. "Незамедлительно прибывшие полицейские задержали нарушителей - 23-летнего жителя Курска и 18-летнего уроженца Белгородской области", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что в ходе разбирательства полицейские обратили внимание на странное поведение 23-летнего задержанного, из-за чего на место был вызван наряд скорой медицинской помощи. Молодого человека госпитализировали с признаками суицидальной наклонности. В отношении 18-летнего подростка составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта), который направлен для рассмотрения в суд. Ему грозит в том числе штрафа до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.