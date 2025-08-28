В регионе было потушено 75 лесных пожаров, 2 продолжают действовать на площади 38,5 га

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Тувы отменен из-за стабилизации обстановки с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Режим ЧС в лесах Тувы был повторно введен 29 июля. В регионе установилась ветреная, теплая погода, что привело к росту числа пожаров в труднодоступных районах республики.

"Режим ЧС снят с 28 августа. Парашютисты, десантники и спецвертолеты с увеличенной дальностью полета федеральной Авиалесоохраны, оказавшие помощь региональным лесным службам в борьбе с огнем, выводятся в места постоянного базирования - в регионы Приволжья, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, в ходе ликвидации ЧС в лесах Тувы было потушено 75 пожаров. "В том числе 66 труднодоступных очагов потушены преимущественного в горных районах. В дни пиковой горимости помощь Туве в стабилизации обстановки оказывали более 290 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны. Для тушения ряда пожаров федеральная Авиалесоохрана применила взрывной метод прокладки минерализованных полос. А также метод искусственного вызывания и усиления осадков", - добавили в пресс-службе.

В министерстве лесного хозяйства и природопользования Тувы сообщили, что на утро 28 августа в регионе действуют два лесных пожара на площади 38,5 га.

До 8 сентября в Туве действует особый противопожарный режим с полным запретом пребывания людей в лесах и въезда в них транспортных средств. В западной части региона сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах.