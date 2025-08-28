Жители жалуются, что тратят много времени на них, указала уполномоченный по правам человека в России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 августа. /ТАСС/. Регионам России нужно усилить решение вопросов, связанных с улучшением условий проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе связанных с жильем и оформлением медицинских документов. Жители жалуются, что тратят много времени на эти вопросы, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск.

"У нас сегодня именно жилищная проблема для инвалидов стоит на первом месте, и в наших рекомендациях ей уделено особое внимание с учетом того, что имущественные ограничения являются препятствием для постановки на учет человека с инвалидностью. Необходимо усилить контроль - и обращаемся с этим вопросом к губернаторам, главам субъектов РФ - за оформлением медицинских документов граждан и сроками их направления в учреждения МСЭ (медико-социальная экспертиза - прим. ТАСС). Долго - люди жалуются, что много времени проходит", - сообщила Москалькова в ходе межрегионального координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах "О некоторых вопросах реализации прав граждан с инвалидностью на доступную среду".

Она отметила, что еще один системный вопрос связан использованием дифференцированного подхода к установлению квот для трудоустройства инвалидов.

"Квоты [для инвалидов] должны быть дифференцированы. <...> В Югре сделано очень много и в плане развития спорта, и культурных программ. <...> Продвинулась тема низкопольного транспорта для маломобильных граждан, но его катастрофически не хватает. Особенно в небогатых регионах", - добавила она.

В свою очередь губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, совместно с Минтрудом РФ с 2025 года в автономном округе реализуется проект по оказанию услуг комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов посредством электронного сертификата.

"В этом году предполагается обеспечить реабилитационными услугами за счет средств сертификата порядка 590 детей-инвалидов", - отметил глава региона. Он добавил, что получившие ранения ветераны СВО, которые проживают в регионе, тоже не остаются без внимания местных властей - утверждена единая межведомственная модель комплексного сопровождения участников спецоперации, они обеспечиваются техническими средствами реабилитации.

Он также сообщил, что ежегодно через службу занятости в Югре трудоустраиваются более 600 инвалидов, уровень занятости этой категории граждан трудоспособного возраста в регионе составляет 33,4%, что выше среднероссийского уровня и по Уральскому федеральному округу. При этом в Югре установлены квоты для приема инвалидов, в том числе из числа ветеранов СВО. Он также отметил, что с момента появления института уполномоченного в автономном округе число поступающих обращений в адрес омбудсмена по правам человека увеличилось более чем в 33 раза - с 245 обращений в 2011 году до более 8 тыс. - в 2024 году, рассмотрено за это время почти 46 тыс. обращений граждан, защищены права более 12 тыс. югорчан. По его словам, такой рост обращений свидетельствует о росте доверия жителей к омбудсмену по правам человека в Югре. По его словам, омбудсмен по правам человека в Югре Наталья Стребкова огромное внимание уделяет, в частности, правовому просвещению жителей региона, защите их прав.