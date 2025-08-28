Минпросвещения определило тему первого "Разговора о важном"

Ей стала "Зачем человеку учиться?"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минпросвещения РФ определило тему первого "Разговора о важном" в новом учебном году. На нем со школьниками обсудят, зачем человеку учиться, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В День знаний будет проведено первое в новом учебном году внеурочное занятие "Разговоры о важном", темой которого станет "Зачем человеку учиться?" - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили, что апробация проекта "Разговоры о важном" в детских садах начнется в 2025-2026 учебном году. Для реализации пилотного проекта было выбрано 22 региона России.