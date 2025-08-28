Речь идет о доступе к YandexGPT, а также облачным сервисам AI Studio и DataSphere в рамках экосистемы "Яндекса", к нейросети GigaChat, вычислительным ресурсам ML Space со стороны Сбера

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Дмитрий Певцов, Анна Скрозникова, Александр Демин, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили обращения гендиректору "Яндекса" Артему Савиновскому и президенту, председателю правления Сбербанка Герману Грефу с предложением предоставить образовательным учреждениям бесплатный доступ к передовым российским нейросетям. Письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращениях, в рамках решения задачи по достижению технологического лидерства роль искусственного интеллекта становится ключевой. В соответствии с национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года одним из приоритетов является повышение доступности ИИ-инфраструктуры, в том числе на льготных условиях, для обучающихся. "Именно интеграция передовых российских нейросетевых технологий в учебный процесс может стать предпосылкой для качественного рывка в подготовке специалистов нового поколения", - отметили депутаты.

"Предлагаем рассмотреть возможность предоставления образовательным учреждениям - школам и вузам - бесплатного доступа к передовым нейросетям вашей экосистемы", - говорится в письмах. В частности, речь идет о доступе к YandexGPT, а также облачным сервисам AI Studio и DataSphere в рамках экосистемы "Яндекса", к нейросети GigaChat, а также вычислительным ресурсам ML Space со стороны Сбера. Предполагается, что такие инструменты будут использоваться в учебных и исследовательских целях.

По словам парламентариев, реализация предлагаемой инициативы позволит сформировать поколение специалистов, изначально ориентированных на работу с передовыми российскими технологиями. "Это прямая инвестиция в кадровый суверенитет страны и в будущую лояльность разработчиков и пользователей к российской экосистеме", - отметили они.