Член комитета по малому и среднему предпринимательству отметил, что такая мера дисциплинирует детей

ВЛАДИМИР, 28 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Владимирской области, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уверен, что оценки за поведение в школах в некоторых регионах вводятся не в качестве дополнительного наказания, а для воспитания. Такая мера дисциплинирует детей, сказал ТАСС Говырин.

"Оценка за поведение - это хорошая воспитательная мера, на мой взгляд. Она дисциплинирует ребенка. А для нас, родителей, это возможность получить от школы дополнительную информацию - не только об успеваемости по предметам, но и о том, как ведет себя твой ребенок, как общается с учителями и сверстниками. Это важно знать. Не для того, чтобы наказывать, а чтобы корректировать воспитание, задуматься, правильно ли мы все делаем, а где-то и помочь ребенку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в школах выставляли не только оценку за поведение, но и за прилежание. "Она не всегда совпадала с оценками по предметам, но была сигналом, как ученик относится к своим ученическим обязанностям, старается ли", - добавил Говырин.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что всего определены 84 образовательные организации, в которых с 1 сентября начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.