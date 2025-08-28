Работы в здании 1967 года постройки велись около десяти лет

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета официально открыли после капитального ремонта всех четырех этажей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Сегодня мы открываем после капитального ремонта пятый учебный корпус. <…> Хочу поблагодарить строителей, проектировщиков, руководство вуза за то, что этот объект был сдан в запланированные сроки. Это яркий пример эффективного взаимодействия науки, бизнеса и власти", - сказал врио губернатора региона Евгений Солнцев.

Отмечается, что учебный корпус №5 является базой практической подготовки и переподготовки более чем для 3 тыс. студентов и медицинских работников Оренбургской области и других регионов. На его территории расположен аккредитационно-симуляционный центр, который входит в тройку крупнейших центров России, он оснащен 70 симуляционными станциями, а также там расположены институт профессионального образования, научно-исследовательский центр, научные кафедры.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Лариса Боярская, и. о. министра здравоохранения Оренбургской области Андрей Шатилов, врио главы Оренбурга Альберт Юмадилов, а также главные врачи медицинских организаций города и области.

Работы в здании 1967 года постройки велись около десяти лет. Капитальный ремонт выполнен на всех четырех этажах корпуса площадью около 10 тыс. кв. м: проведена перепланировка помещений, заменены инженерные сети, увеличена мощность электроснабжения. В процессе оснащения кафедр и лабораторий было закуплено оборудование.