В Германии установили личности всех диверсантов, подорвавших трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" в 2022 году. Источники немецких изданий утверждают, что следователи указывают на то, что преступная группа из семи человек пользовалась поддержкой высокопоставленных чиновников из Киева.

Журналисты телеканала ARD и газет Die Zeit и Süddeutsche Zeitung выяснили, что для диверсантов были изготовлены оригинальные украинские паспорта с подставными именами. Летом прошлого года один из подозреваемых был доставлен из Польши в Киев на машине украинского военного атташе, предположительно, чтобы избежать ареста. Именно эти факты указывают на то, что группа пользовалась поддержкой со стороны представителей украинских властей в совершении диверсии на "Северных потоках".

Вместе с тем немецкие следователи пока не нашли доказательств, что диверсия являлась операцией украинских властей. Кроме того, не исключается, что это была группа наемных специалистов, работавших по поручению других лиц. "Однако есть признаки того, что некоторые из обвиняемых очень близки к украинскому государству и проявляют определенный патриотизм", — отмечает ARD.

Группа состояла из четырех водолазов, специалиста по взрывчатке, капитана судна "Андромеда" и ее руководителя — 49-летнего Сергея Кузнецова (его фамилию рассекретили СМИ). Он был задержан 21 августа в итальянском курортном городе Римини, куда прибыл якобы на отдых с семьей. Во время задержания он показал рукой жест, используемый ВСУ. У следователей есть доказательства того, что он был сотрудником украинской службы внутренней разведки. Также проходила информация, что у Кузнецова и его сообщников также есть комплект поддельных румынских паспортов.

В Германии задержанный должен предстать перед следствием, ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Также выданы ордера на арест шести членов группы. Седьмой подозреваемый, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. Речь о 53-летнем украинском военном Всеволоде К., который проходил подготовку в Вооруженных силах ФРГ.

Следствие установило имя одного из водолазов — Владимира С., который работал инструктором по дайвингу в Киеве. Евгений У., которого связывают с неудачной атакой на трубопровод "Турецкий поток", по информации Die Zeit, мог отвечать за доставку взрывчатки. Также следователи полагают, что им удалось установить личность единственной женщины в команде. Подозревают, что это 40-летняя Валерия Т., которая является профессиональным дайвером, она преподавала в киевской школе дайвинга вместе с Владимиром С. и Евгением У. Капитаном "Андромеды" называют профессионального шкипера, который пользовался двумя поддельными паспортами на имена "Михаил Попов" и "Юрий Котенко".

Наследили

Взрывы на "Северных потоках" были совершены 26 сентября 2022 года. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что теракт был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

В том же году журналисты Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников США и Украины, сообщили, что план взрыва газопровода был составлен группой украинских офицеров и бизнесменов. Курировать его реализацию было поручено Валерию Залужному, который на тот момент занимал пост главнокомандующего ВСУ, а сейчас является послом в Великобритании.

Издание утверждало, что операция была устно поддержана Владимиром Зеленским. После настоятельной рекомендации ЦРУ он изменил свое решение, но Залужный отказываться от реализации плана не стал.

Издание WSJ отмечало, что диверсанты оставили на "Андромеде" отпечатки пальцев, образцы ДНК и следы взрывчатки, что значительно облегчило задачу немецкому следствию.

Залужный и офис Зеленского причастность к подрыву газопровода тогда отрицали.