КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Два всероссийских рекорда по трудоустройству молодежи установлены в рамках работы студотрядов на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Российских студенческих отрядов (РСО).

"На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Алабуга" подведены итоги Всероссийского проекта трудовых отрядов подростков "Алабуга ТОП" и всероссийской студенческой стройки "Алабуга строй". Этим летом на проектах трудились 2 895 студентов и школьников из 55 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всероссийской стройке "Алабуга строй" зафиксирован рекорд "Наибольшее количество трудоустроенных студентов строительного направления, принявших участие в одном трудовом проекте студенческих отрядов" с результатом 1 941 человек.

На Всероссийском проекте трудовых отрядов подростков "Алабуга ТОП" установлен рекорд "Наибольшее количество трудоустроенных подростков в летний период, принявших участие в одном трудовом проекте студенческих отрядов" с результатом 954 человека. В пресс-службе уточнили, что проект второй год подряд становится крупнейший центром трудоустройства несовершеннолетних.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев отметил, что рекордные показатели по трудоустройству подростков и студентов строительного направления подтверждает эффективность сотрудничества Российских студенческих отрядов и ОЭЗ "Алабуга".

"За время совместной работы мы создали уникальные возможности для профессионального развития молодых специалистов. И действительно, сегодня в стране никто не может похвастаться таким количеством трудоустроенных подростков. Здесь впервые мы создали такой всероссийский проект для ребят со всей страны. Продолжим развивать это сотрудничество, внедрять новые проекты и расширять возможности для молодежи", - приводит его слова пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что Российские студенческие отряды реализуют трудовые проекты на ОЭЗ "Алабуга" с 2022 года. За это время на девяти проектах строительного и производственного направления и проекте для несовершеннолетних успели поработать более 7 тыс. человек.

Об РСО

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.