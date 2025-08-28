Речь идет о кафедрах астрофизики, коневодства, мехатроники и робототехники

ЧЕРКЕССК, 28 августа./ТАСС/. Открытие трех новых кафедр запланировано в сентябре в Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) - крупнейшем вузе Карачаево-Черкесии (КЧР). Впервые в республике начнут готовить астрофизиков, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Новая кафедра астрофизики СКГА будет готовить высококвалифицированных инженеров-исследователей для Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН. <...> С 1 сентября в академии открывается вторая в России кафедра коневодства. До сих пор в стране существовала лишь одна подобная кафедра - в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. <...> Еще одним новым направлением работы займется кафедра мехатроники и робототехники - на базе Инженерного института СКГА будут готовить специалистов в области беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.

Глава КЧР отметил, что спрос на специалистов в сфере беспилотных авиационных систем стремительно растет, становясь ключевым элементом обеспечения технологического суверенитета России. "Открытие трех новых кафедр в СКГА - не просто событие в жизни вуза, для абитуриентов - это важный шаг, обращенный в будущее. Я верю: именно здесь, в родных стенах, вырастут ученые, чьи открытия принесут славу родной Карачаево-Черкесии и нашему Отечеству", - написал Темрезов.

СКГА - один из крупнейших вузов КЧР. В академии обучаются свыше 6 тыс. студентов по 82 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.