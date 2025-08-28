Предусматривается, что уполномоченный по правам ребенка в России и уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ будут содействовать оказанию бесплатной юридической помощи в пределах своих компетенций

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Группа депутатов от думской фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером СРЗП Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает включение уполномоченных по правам ребенка в РФ и российских регионах в систему оказания бесплатной юридической помощи. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Предусматривается, что уполномоченный по правам ребенка в России и уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ будут содействовать оказанию бесплатной юридической помощи в пределах своих компетенций.

В пояснительной записке отмечается, что в России право на бесплатную юридическую помощь имеют в том числе социально незащищенные граждане - дети с инвалидностью, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. "Вопросы, по которым указанным лицам может быть предоставлена бесплатная юридическая помощь, относятся к компетенции уполномоченного по правам ребенка", - указали авторы инициативы.

Правительство РФ законопроект не поддержало. В кабмине обратили внимание, что положения законопроекта будет трудно реализовать без увеличения штатной численности аппарата уполномоченного по правам ребенка и аппаратов региональных уполномоченных по правам ребенка. Кроме того, нововведения могут привести "к возникновению новых видов расходных обязательств субъектов Российской Федерации", а источники и порядок исполнения таких расходных обязательств депутаты не определили.

Вместе с тем правительство поддержало идею "совершенствования правового регулирования, направленного на повышение гарантий государственной защиты прав и законных интересов детей".